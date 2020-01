Escorpión – Domingo 5 de enero de 2020: finalizas una tarea que estaba a medio hacer

La influencia cósmica que el tránsito lunar en tu signo opuesto unida a la acción de Júpiter y Venus, será decisiva en una cuestión emocional. Lo que hoy domingo determines hacer con tu vida tiene muy buenos augurios y perspectivas, pero debes actuar y no seguir diciendo “mañana lo hago”.



Amor

No te detengas y haz como tu corazón te indica. Tal vez has esperado demasiado y ahora no sabes qué hacer o piensas que perdiste tiempo. Nunca es tarde cuando el amor aguarda por ti. Decídete, da ese paso.