Escorpión – Domingo 3 de marzo de 2019: definirás muchas situaciones confusas

Hay buenos augurios planetarios. Podrías enfrentar oposición de personas al frente de tu trabajo, tales como administradores, gerentes, capataces o jefes. No pierdas la calma y haz lo tuyo porque si te dejas llevar por tus ímpetus podrías verte envuelto en un problema. Vas a revivir un romance, un recuerdo, algo hermoso que en su tiempo fue muy significativo.

Hay un toque feliz en tus asuntos amorosos, pero al mismo tiempo una nota de reflexión que te ayudará a no cometer nuevamente los mismos errores del pasado especialmente si estás iniciando una relación y te sientes tentado a criticar todo.



Amor

Vas a tener una oportunidad estupenda de conocer a quien puede cambiar tu vida sentimental. Di lo que sientes a tu pareja, pero al mismo tiempo no olvides que pedir excusas no significa humillarse. En tus cuestiones amorosas tienes un buen ciclo astral de tu parte y te envuelve ese tono íntimo y apasionado que tanto cautiva, pero debes ser cuidadoso para no verte envuelto en escenas de celos.