Escorpión – Domingo 27 de octubre de 2019: algo que estaba confuso se aclarará

Ya no se puede jugar contigo como lo hicieron en el pasado y nuevamente te entronizas como la persona principal en una relación amorosa. No vaciles, si tienes que dejar algo atrás que te está causando dolor y problemas, debes ser fuerte y tomar las decisiones adecuadas. Espera lo mejor y eso será lo que cosecharás, no des espacio en tu mente a las ideas negativas.