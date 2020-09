Escorpión - Domingo 20 de septiembre del 2020: tendrás los argumentos para poder defender a quien quieres

Pronóstico del día : tu signo está en influencia y por consecuencia te sientes mucho más fortalecido, por eso sabrás que hacer si persiste la injusticia frente a alguien. Te convences de que tienes las bases para sacar a una persona del conflicto, pero no has medido todo lo que está a tu alrededor metiéndote en problemas severos.

AMOR Puede que mantengas una conducta inapropiada al momento de querer defender a los demás y atacar a quienes no era necesario. Por ello será importante que no te desbordes de emociones, sobre todo cuando pienses que todo lo que hacen hacia otros, es como si te lo hicieran a ti. Mantienes las relaciones alejadas de aquellos que no siguen tus pensamientos, por un lado es una acción de defensa correcta, pero por el otro no.

DINERO

Por momentos le haces saber a los demás que no cuentas con el dinero suficiente como para poder hacer las cosas correctamente, sobre todo cuando tienes compromisos que no has podido pagar. Pagarás algunas cuentas que tenías atrasadas, pero no dejes de prestar atención sobre lo que es más relevante. No intentes tapar un asunto con otro, pues te generará más deudas.