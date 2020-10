Escorpión - Domingo 18 de octubre del 2020: irás poco a poco sobre el camino de la prosperidad

Además de que has estado pensando en mejorar tu conducta con amplias posibilidades al cambio, ahora con Mercurio retrógrado estarás más propenso para hacerlo. No todo es negativo con el planeta, en realidad estás en un buen momento para lograr lo que te propongas.

Pronóstico del día : cuando se habla de sextiles, en realidad hay una energía de armonía, en este caso La luna y Venus, que alejan las malas energías de tu lado para que no exista pretexto al éxito.

Estarás trabajando con mucha más energía que antes, a pesar del cansancio o de las malas ideas, no dejarás de hacer lo que te has propuesto.

Considera no ser tan desapegado de la abundancia, pues a veces no te das cuenta que pierdes dinero en cosas innecesarias, para poder mantener tu dinero en prosperidad, no hay mejor que hacer la siguiente sugerencia.