Capricornio - Domingo 29 de noviembre del 2020: busca por debajo de las piedras esas oportunidades

Quiere decir que habrías tenido algunas desventajas cercanas, sobre tus propias metas. Pues si no se habrían logrado hasta ahora, entonces solo indican que debes moverte y buscar más hasta conseguir lo que quieras. La Luna te acompañaría en ello.

No dejes que la falta de energía te derrumbe, a veces el moverse con tanta inconsistencia, te estaría haciendo sentir que no tienes nada para resurgir. Al menos hoy podrías tener el contacto con quienes sean necesarios para cambiar tu destino. Es momento de que el tránsito entre Tauro y Géminis, te haga sentir un gran conquistador del éxito.

Tu vida no tendría sentido sin el dinero, al menos para pagar las cuentas que te hagan equilibrarte. Pero no es lo mismo ser responsable a depender de ello, el ocho te mostraría que tienes la dirección correcta hacia tus deseos o no.