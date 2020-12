Capricornio - Domingo 27 de diciembre del 2020: pedirías vivir una mejor experiencia y te sería concedido

Pronóstico del día: mirarías por ti mismo lo que pensaste era una mentira. Quiere decir que por si no creías que una persona habría abandonado su lealtad hacia ti, ahora no cabría duda y a pesar de que sintieras que todo se mostraría de cabeza, simplemente tomarías la decisión de irte. La conjunción entre Saturno y Júpiter, te haría que tomaras en cuenta que tienes más de lo que piensas y no bajarías la guardia por situaciones así.