Capricornio - Domingo 10 de enero del 2021: en menos de lo que piensas, podrías hacer realidad tus sueños

No descartes en ningún momento que puedes cumplir lo que quieres, sobre todo si es necesario que hagas lo mejor que puedas por realizar un par de cosas que tienes a la mano. Dependería de ti, que ajustes tus pensamientos dándole paso a Mercurio directo en Acuario, que literalmente te ayudaría a enderezar tu rumbo.

Si por alguna razón estás cansado de hacer las mismas cosas, recuerda que de ti dependería que tuvieras todo a tu favor para que no dejaras de hacer lo propio por mejorar.

Es necesario que sientas la energía de la Luna menguante, que tiene mucho para darte y en ese sentido no tendrías porque dejar que la negatividad te ronde.



SALUD

No eches en saco roto lo que has querido comenzar, a pesar de que haya temores por algunos cambios repentinos y habituales que te darían la oportunidad de poner tu salud a tono, no hay mejor manera que confiar en ti mismo para que vieras que tienes la salud, más cercana que antes.