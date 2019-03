Capricornio – Viernes 8 de marzo de 2019: un fin de semana diferente y muy excitante

Concéntrate en lo que deseas en tu vida amorosa y no te guíes por lo que otros te digan. Tú tienes el juicio y la inteligencia necesarios para escoger lo que mejor te conviene, capricorniano y es mejor para ti sin necesidad de estar sujeto a los vaivenes de caprichos ajenos.

Amor Es posible que te encuentres algo inquieto inclusive un poco inseguro debido a ciertos aspectos planetarios en tu horóscopo capricorniano. Tal vez estés reaccionando de una manera exagerada ante una situación inesperada en tu vida afectiva y concediéndole mucha importancia a algo irrelevante. No te dejes llevar por las emociones y mira todo con objetividad. Te irá mejor.

Salud Si tus problemas de salud no han sido resueltos hasta ahora, hay buenas noticias pues a partir de estos momentos, con la buena influencia planetaria de tu regente Saturno, directo asociado con el planetoide Plutón, existente hoy viernes, quedarán atrás los malestares del pasado.

Trabajo

El trabajo y las responsabilidades abundan en esta temporada, pero tú tienes la capacidad e inteligencia para enfrentarlos y resolverlos adecuadamente. El secreto está en una distribución racional del tiempo para no perderlo en pequeñeces pues generalmente quienes dicen que el tiempo no les alcanza son aquellos que no saben administrarlo.