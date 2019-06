Capricornio – Viernes 7 de junio de 2019: una novedad feliz alegra tu fin de semana

Ciertos asuntos de familia tienden a preocuparte, no te inquietes porque cada cosa en su momento, y si no puedes ayudar a todos ni resolverles el problema no te angusties, haz lo tuyo, pon tu parte y no exageres tratando de arreglar la vida ajena. El gran retorno de Saturno por tu signo es un gran maestro, pero solamente si aprovechas sus lecciones.