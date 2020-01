Capricornio –Viernes 3 de enero de 2020: pronto estarás viviendo lo que has deseado

El paisaje astral que tienes frente a ti te proyecta a nuevas dimensiones, escenarios diversos donde podrás destacarte por tu talento, laboriosidad y disciplina. No obstante, debido al tránsito de Marte por el elemento fuego este fin de semana podrías complicarte haciendo cosas que no estaban en tus planes o tratando de terminar algo de forma precipitada, lo cual no es recomendable.