Capricornio – Viernes 28 de junio de 2019: una solución que te dará mucha paz mental

Te llegan noticias inspiradoras que te ayudarán a poner tu vida emocional en orden y encauzar tu atención en el camino correcto. No olvides, capricorniano, que estás ahora bajo el llamado retorno de Saturno y muchas situaciones cambian drásticamente de la noche a la mañana por lo que no debes angustiarte cuando algo no sale enseguida como deseas.



Salud

Debido a la oposición de Venus con tu regente Saturno en este día tiendes a las exageraciones. No te plantees metas de salud demasiado ambiciosas pues esto lejos de ayudarte podría desalentarte y causarte frustraciones. Las dietas antinaturales, artificiales y que no tienen sabor, no resultarán. Siempre es mejor hacer algo, que no hacer nada.