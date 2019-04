Capricornio – Viernes 19 de abril de 2019: el plenilunio transforma tu realidad afectiva

Mientras Júpiter esté retrógrado sé muy precavido y evita discusiones y pleitos que no conducen a nada bueno en tu vida amorosa. Si te sientes inseguro habla claramente y expresa lo que te preocupa. Por supuesto, hazlo todo de una forma adecuada, con mucho tacto social para evitar confrontaciones o malentendidos. No te impacientes porque lo que has deseado está más cerca que nunca, capricorniano. Notarás cómo desde ahora que te envuelve el aura fascinante de la luna rosa tu ser interno se estremece y comprendes intuitivamente muchas cosas que antes no entendías.