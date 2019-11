Capricornio – Martes 5 de noviembre de 2019: ciclo uno y Saturno directo, comienzas una nueva etapa

Este es el ciclo uno, con tu regente Saturno directo en tu signo en conjunción con el planetoide Plutón, también directo en el mismo. Todo esto contribuye a ese estado anímico positivo que debes aprovechar al máximo ya que en estos días pasados has tendido a sentirte algo nostálgico e inclusive deprimido por considerar que no has alcanzado las metas que te has propuesto.