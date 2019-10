Capricornio – Martes 29 de octubre de 2019: lo inesperado te hará cambiar tus planes

Un reencuentro no previsto con alguien que buscan reiniciar algo que una vez fue fuego y promete una etapa pasional, capricorniano. Este el tiempo de los compromisos pues cuando hay amor ciertas cosas que parecen problemáticas se resuelven bien con una plática tranquila y sincera.

Hoy martes que la vibración del día es el seis, la del amor, te sentirás muy inspirado en todo desde horas muy temprana de la mañana. Una recomendación: mantén tus opiniones personales, ya bien sea religiosas o políticas, fuera del ámbito laboral pues te podrías buscar problemas con las personas que no comparten tus puntos de vista.

Amor Es la ocasión perfecta para abrir tu corazón, Capricornio. No te impacientes tratando de encontrar pareja porque en esa actitud podrías perder energías y acercarte a la persona equivocada. Si estás solo no te impacientes, muchas veces es preferible a estar en una compañía poco agradable.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu nivel de experiencia y capacidad de concentración para solucionar cualquier situación imprevista que surja.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Capricornio: negarte a reconocer un error y empecinarte en una actitud testaruda.

¿Qué debo evitar?: no ceder o pedir disculpas cuando hayas hecho algo que no es lo apropiado por querer mantener un falso orgullo.

Frase del día: hipocresía es cuando las palabras no son respaldadas por los hechos.