Capricornio – Martes 28 de mayo de 2019: ideas que al aplicarlas darán resultados

Tendrás un día muy movido, capricorniano. Cuídate de las murmuraciones. Hay peligro con gentes enredadoras, no les comentes nada personal – recuerda que además de tu regente Saturno, el planetoide Plutón está retrógrado en tu signo. Felizmente, la tarde será estupenda para el amor pues ocurrirán situaciones llenas de pasión, pero solo si vives tu vida, sin dejarte manipular. No tomes decisiones amorosas drásticas este día, no te conviene, podrías estar bajo los efectos de la emoción. Aunque debas quedarte más tiempo en tu empleo terminarás lo que hace días comenzaste y no habías podido concluir debido a las interrupciones.