Capricornio – Martes 28 de enero de 2020: te satisfará lo que está llegado a tu vida.

Amor No desoigas tu voz interior. Puedes sentir el amor a primera vista y tener un contacto que te haga ver tu realidad sentimental desde otra perspectiva. Antes de envolverte en una relación que no conoces bien, explora todos los ángulos y luego toma tu decisión.

Trabajo Lo que hagas a partir de estos momentos se verá recompensado con elogios y merecimientos. No te engrías ni te dejes envolver por lisonjas, sigue como vas y tendrás éxito. Se auguran ascensos y retribuciones en el futuro próximo, pero concéntrate bien en lo que haces y no disperses tu atención en otros asuntos.



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: muy alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las experiencias recientes que te deben servir como lección para no repetir los mismos errores.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Capricornio: preocuparte excesivamente por lo que no puedes resolver.

¿Qué debo evitar?: las pláticas sensibles con personas indiscretas que no están a tu nivel educacional ni humano.

Frase del día: no seas demasiado duro con los demás, todos los equivocamos y entender sus motivaciones no quiere decir necesariamente que las compartas.