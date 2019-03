Capricornio – Martes 26 de marzo de 2019: te satisfará plenamente lo que escuches

Amor No desoigas tu voz interior. Puedes sentir un fuerte impacto de atracción y llamarle amor a primera vista. Se avecina un encuentro que te hará tu realidad sentimental desde otra perspectiva. Antes de envolverte en una relación que no conoces bien, explora todos los ángulos, las ventajas y desventajas, los pros y los contras, el yin y el yang de la persona.

Trabajo No te dejes envolver por lisonjas, sigue como vas y tendrás éxito. Se auguran ascensos y retribuciones en el futuro próximo, pero concéntrate bien en lo que haces y no disperses tu atención en otros asuntos pues en estos últimos días de marzo hay cierta tendencia a la desconcentración.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: muy alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las experiencias recientes que te deben servir como lección para no repetir los mismos errores en los cuales incurriste en el pasado.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Capricornio: preocuparte excesivamente por lo que no puedes resolver.

¿Qué debo evitar?: las conversaciones con personas indiscretas que no comparten tus mismos valores.

Frase del día: no hay nada más maravilloso, pero más impenetrable que la mente humana, mucho lo que se anida en nuestro mundo interior.