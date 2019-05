Capricornio – Martes 21 de mayo de 2019: se aclaran situaciones que te tenían confundido

Durante estos días intermedios del segundo trimestre del 2019 vas a tener un gran cúmulo de actividades y si no te planificas adecuadamente podrías tener dificultades el fin de semana. Esta situación se extiende no solamente en el área laboral sino en la familiar, tus compromisos sociales, tus planes y proyectos. El tránsito de Mercurio por Géminis en este día te inspirará a soltar esas amarras psicológicas que te han atado a algo o alguien que no merece la pena tu atención constante. Los diferentes escenarios que se están presentando en tu vida amorosa te colocarán donde debes estar en el momento preciso, no antes ni después.