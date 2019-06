Capricornio – Martes 18 de junio de 2019: un romance que surge inesperadamente

Un paisaje intenso es el que hoy se observa cuando se mira el cielo y se identifica tu regente Saturno en los aspectos que está haciendo con otros cuerpos celestes. La conjunción con la Luna y el sextil con Neptuno en tránsito te ayudará a verlo todo con otra perspectiva, capricorniano. Estás aprendiendo de las experiencias pasadas y comprendes que es mejor actuar en el momento, cuando se requiera, y no dejarlo todo para ocasiones que tal vez no se presenten. Sin embargo, cuando vayas a tomar una decisión no lo hagas de forma apresurada ya que hoy hay dos oposiciones planetarias de tu regente Saturno, una con Marte y otra con Mercurio -180 grados de diferencia- y estás en un modo impulsivo, podrías cometer indiscreciones.