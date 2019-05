Capricornio – Martes 14 de mayo de 2019: vivirás una nueva etapa en tu vida

Todo se está conmoviendo y evolucionando dentro de tu signo capricorniano en este ciclo planetario. Tiempo de arreglos felices. Se soluciona ese problema pendiente que te preocupaba. Ten un poco de calma y no expreses enseguida lo que piensas hasta haberlo considerado y ponderado suficientemente.

De esta maneta todo será más fácil, inclusive la reconciliación, si hubo problemas. Sé prudente, hay demasiados planetas retrógrados y no te conviene correr riesgos innecesarios.

Amor Se augura una reconciliación con un amigo con quien te habías disgustado en el pasado. Estás en el umbral de un nuevo comenzar y en esta etapa las cosas no son tan complejas como parecen. La vida te está deparando sorpresas gratas, llenas de contenido sentimental.

Trabajo

Si buscas un trabajo existen muchas posibilidades reales de conseguirlo, pero recuerda que debes poner siempre de tu parte para no agobiarte con las preocupaciones y no presentar una cara triste. Si algo personal te preocupa deja el asunto en tu casa, no lo lleves al lugar donde estés empleado.