Capricornio – Martes 12 de noviembre de 2019: un ciclo de plenilunio que resultará muy divertido

Este martes de plenilunio tu regente Saturno está en sextil con Mercurio, un aspecto muy positivo que al unirse con otro evento cósmico similar con el Sol augura una semana excelente, capricorniano. Es posible que te estés preocupando demasiado por ciertos asuntos que realmente no son relevantes, pero que tu imaginación tiende a magnificarlos. Observa la Luna, es el tiempo del romance, disfruta el hermoso espectáculo de la noche y concéntrate en las cosas buenas de la vida, no en las negativas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el impulso que sientes procedente del plenilunio para renovarte y enfocar tu realidad desde otro ángulo, más creativo y positivo.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Capricornio: complicarte la vida compartiendo tu tiempo con personas abúlicas, poco inteligentes o pesimistas.

¿Qué debo evitar?: no dar tu brazo a torcer a la hora de reconocer un error.

Frase del día: no subestimes a tus adversarios pues no hay enemigo pequeño ni detalle que no sea determinante en un momento dado.