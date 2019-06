Capricornio – Martes 11 de junio de 2019: te propones un cambio, y lo lograrás

Estás entrando en una fase de tu vida en la que considerarás seriamente cambios en tu rutina diaria, en las metas que te has propuesto y en general tu actitud frente a las circunstancias que se están presentando. Hoy martes está ocurriendo un aspecto de 60 grados entre tu regente, Saturno, y el planeta Neptuno, lo que se conoce en astrología como sextil, y es una combinación muy favorable que equilibra realidades con deseos. En particular es muy positivo ya que hasta ahora te venías preguntando interiormente si valía o no la pena seguir haciendo las cosas de la manera que las realizas.