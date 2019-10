Capricornio – Martes 1 de octubre de 2019: te satisfará plenamente lo que escuches

Con la influencia cósmica positiva del planeta Marte en tránsito directo por tu elemento tierra y el movimiento de la Luna en un sextil con tu regente, Saturno, directo, todo lo que has soñado empieza a convertirse en realidad. Una persona que conocerás en los próximos días empezará a interesarse en ti más de la cuenta. Si estás soltero o soltera explora esa vía, pero no te hagas muchas ilusiones, pon lo pies sobre la tierra, al mejor estilo de tu signo capricorniano y fíjate mejor en lo que hacen que en lo que dicen pues hacer es la mejor manera de decir. Estos

Amor No desoigas tu voz interior. Puedes sentir un fuerte impacto de atracción y llamarle amor a primera vista. Se avecina un encuentro que te hará tu realidad sentimental desde otra perspectiva. Antes de envolverte en una relación que no conoces bien, explora todos los ángulos, las ventajas y desventajas, los pros y los contras, el yin y el yang de la persona.

Salud Tu buena actitud será un factor importante en tu recuperación si estás usando remedios naturales. Sus efectos son a largo plazo, pero no confiar en charlatanes o improvisados. Paciencia y lograrás resultados si combinas lo natural con lo ortodoxo.

Trabajo ¡Sextil auspicioso de tu regente Saturno! No te dejes envolver por lisonjas, sigue como vas y tendrás éxito. Se auguran ascensos y retribuciones en el futuro próximo, pero concéntrate bien en lo que haces y no disperses tu atención en otros asuntos pues durante todo el último trimestre del año necesitarás mucho tu poder de concentración.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: muy alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las experiencias recientes que te deben servir como lección para no repetir los mismos errores.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Capricornio: preocuparte excesivamente por lo que no puedes resolver.

¿Qué debo evitar?: las conversaciones con personas indiscretas que no comparten tus mismos valores.

Frase del día: la gran contradicción en la vida la encontramos en aquellos generales que pueden mandar y controlar todo un ejército, pero son incapaces de controlar su propia mente.