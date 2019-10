Capricornio – Lunes 28 de octubre de 2019: tu constancia se verá recompensada

Notarás como empiezas a verlo todo con más naturalidad y muchas cosas que antes te molestaban, ahora te resbalan por la piel y no te afectan sobre todo las que guardan relación con esa persona que sabes.

Estás a punto de conseguir una promoción o nombramiento nuevo que te ayudará en tu empleo actual o si no lo tienes, a conseguir uno. No te desalientes si te dicen que "no" a tu primera gestión. Poco a poco descubrirás la mejor manera de ganar más dinero sin dejar tu ocupación actual pues estás hecho un imán para la prosperidad.