Capricornio – Lunes 25 de marzo de 2019: emprenderás algo muy productivo

Con el efluvio de la Luna sagitariana que paulatinamente se va acercando a tu signo capricorniano vas a recibir noticias gratas que te pondrán en un camino idóneo para resolver cuestiones pendientes. Surgirá un negocio interesante que te dará dinero. Analízalo y no temas arriesgar algo de tu dinero en ese asunto porque de lo contrario no podrías aprovecharlo, pero no lo inviertas todo.