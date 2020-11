Capricornio - Lunes 23 de noviembre del 2020: es un buen momento para recapacitar y reflexionar sobre lo que quieres a futuro

Capricornio, corrige tus palabras de ser necesario, a pesar de que no tengas que pedir disculpas a nadie. Recuerda que es importante reconocer lo que haces mal para no entrar en contradicciones con otros. Ahora que tienes todo a tu favor, es posible que Piscis te favorezca y encuentres lo mejor de su regencia en una actitud diferente.

De buen modo dirígete hacia quienes te representen respeto. No dejes que las personas que estén en tu contra te hagan cambiar lo que piensas. Posiblemente si no entres bajo la misma opinión con otros, estés bajo vigilancia. Pero el sextil entre el Sol y Neptuno te mantendría en la ventaja suficiente para que tengas presente tus valores.

Pronóstico del día: no hay duda que el empoderamiento en tu energía estaría cercano a ser extraordinario, puesto que has ejercido lo mejor que has podido para que el reconocimiento, sea solo una consecuencia de todo lo que mereces. La Luna sería parte importante del porque las cosas son más favorables hoy.