Capricornio - Lunes 22 de abril de 2019: descubrirás secretos que no imaginabas

Alguien muy especial y del cual hace tiempo no sabes, se te va a acercar con un regalo o proposición que representará mucho para ti. Te sentirás halagado y en la mejor disposición sentimental al respecto.

Evita las precipitaciones y dejarlo todo para última hora pues entre hoy, lunes, y mañana, martes, se acumulan muchas tareas que debes delimitar bien para que no pierdas energía, tiempo ni dinero en las mismas. Lo principal es que no te desalientes cuando lo que esperas no llega inmediatamente.