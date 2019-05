Capricornio – Lunes 20 de mayo de 2019: un nuevo signo, una nueva vida

¿Hubo problemas? Hay buenas noticias para ti, un gesto conciliador de tu parte arregla cierto asunto que te estaba preocupando, capricorniano. Los problemas amorosos con tu pareja son cosa del pasado y puedes disfrutar una noche feliz. Para ti no habrá sorpresas porque lo que este lunes te suceda lo habrás intuido, así que prosigue.

No te detengas frente a una situación inesperada y si te sientes con deseos de terminar lo que comenzaste hace poco, hazlo y sigue adelante. Reevalúa tu vida actual y replantéate una forma diferente de relacionarte con quienes amas. Hoy es tu oportunidad con el ciclo uno.

Amor No comentes tus asuntos íntimos con otros, mantén discreción. El trabajo y el placer se combinan. Estás en el umbral de un nuevo escenario sentimental en el que las verdaderas intenciones de esa persona saldrán a flote y sabrás qué partido tomar.

Salud

Vigila lo que comes, capricorniano. Hay ciertos alimentos que no deben combinarse como determinadas frutas, por ejemplo, ácidas con dulces, que si tienes un estómago sensible podrían causarte indigestiones.