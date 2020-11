Capricornio - Lunes 2 de noviembre del 2020: la clave del éxito se encuentra en la perseverancia

Pronóstico del día : recupera una buena racha de eventos con la Luna a tu favor. A pesar de que las cosas no hayan sido tan prósperas como aparentan, deja lo mejor de ti en cada paso que intentes hoy pues cerrarás bocas y abrirás mentes.

No quiere decir que solo hagas negociaciones por un interés, pero pareciera ser que podrían haberse aprovechado de tu vulnerabilidad para que no te dieran lo justo.

DINERO Y FORTUNA

No imagines lo que no tienes, mejor hazlo suceder, hubo quizá algunas personas que quisieron tomar tu lugar, con tal de robarte ideas que al final no les funcionarían.