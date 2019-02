Amor Con estas posiciones astrales asociadas a la acción de tu regente, Saturno, directo, te encontrarás frente a una persona que en su momento fue muy importante para ti y pensaste había dejado de serlo, solamente para comprender, que no ha sido así. Tal vez te sientas algo confundido, sin embargo, poco a poco, irás aclarando tu paisaje sentimental.

Trabajo

Todo marcha bien y no debes inquietarte por esos chismes desestabilizadores en tu empresa. Si te concentras en tu trabajo y no te dejas llevar a ese estado de inseguridad no habrá nada que te afecte.