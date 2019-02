Capricornio – Jueves 21 de febrero de 2019: el fin de semana trae una onda de renovación

Toma las cosas como se van presentando y verás como con una actitud más fresca de tu parte terminas una discusión que no conduce a nada y tienes una noche de amor intenso. Pon en marcha tu disposición de signo telúrico, Capricornio, y evita a las personas que están cargadas de conflictos emocionales que solamente te perjudican.



Amor

La cualidad creativa, original y con un peculiar sentido del humor, muy capricorniano, se pondrá de evidencia al hacer algo nuevo que te inspire. No te dejes llevar por nada externo, simplemente fluye con la corriente de la vida y si te sientes tentado a expresar tus sentimientos a esa persona, no te calles, hazlo y no te arrepentirás.