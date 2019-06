Capricornio – Jueves 20 de junio de 2019: se avecinan momentos muy íntimos

Amor Es posible que debido a la oposición de tu regente Saturno te veas repentinamente envuelto en una situación embarazosa frente a quien podría complicar tu relación afectiva actual. Ten mucho tacto y no dejes que una falsa impresión o una apariencia te vayan a envolver en un chisme.

Salud Hoy jueves, vísperas del solsticio, comienzas un día con muchos bríos y optimismo. Tu salud está recibiendo una buena vibración cósmica particularmente si has estado padeciendo de trastornos renales o asociados de alguna manera con la vejiga o la orina.



Dinero y fortuna

No te adelantes a los acontecimientos tratando de promover algo de lo cual no estás seguro. En estos momentos te rodean muchas personas que tratarán de sacar ventaja económica de ti y si no te mantienes alerta podrías tener dificultades.