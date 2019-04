Capricornio – Jueves 18 de abril de 2019: llegó tu momento, disfrútalo

Se avecina un cambio inesperado en tu situación laboral o social que te permitirá realizar ese viaje que has estado posponiendo desde hace algún tiempo. Tranquilo, capricorniano, lo que esperas va a resolverse felizmente.

Salud Tu ser interno te indica lo que más te conviene y deberás guiarte por tu intuición para evitarte contratiempos. Si no tienes deseos de comer, no fuerces nunca tu organismo. Intenta vivir lo más armoniosamente posible con la naturaleza. Tú sabes hacerlo.

Trabajo Es mejor esperar que precipitarse. Un proyecto laboral estancado por falta de dinero empezará a moverse después de la firma de un contrato importante. No te desesperes, aunque te parezca lento este proceso se continúa llevando a cabo y pronto obtendrás buenas noticias. Lo que está sucediendo son los frenos de dos planetas retrógrados actuando en el horóscopo.



Dinero y fortuna

Comprueba tus citas antes de aceptar una invitación pues tienes una fuerte tendencia a pasar por alto entrevistas importantes si no tomas buena nota de las mismas. No confíes solamente en tu memoria, anota todo escrupulosamente. Si olvidas los detalles, podrías perder dinero y eso no va contigo, Capricornio.