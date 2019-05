Capricornio – Jueves 16 de mayo de 2019: te animarás a realizar algo diferente

Recuerda que estás bajo la égida del retorno de Saturno y muchas cosas que hasta ahora no te habían sucedido se convierten en un hecho. En este jueves y a medida que se avecine el fin de semana son muchas las ideas que te están llegando a la cabeza, algunas basadas en hechos, otras en suposiciones, capricorniano.

Antes de optar por soluciones o caminos complicados fíjate bien si vas a reaccionar de una forma emocional o intelectual, y trata de poner tus pensamientos en orden para que no digas algo inapropiado o actúes de una forma inmadura ya que con la Luna escorpiónida tiendes a ser algo abrupto.

Amor

Te encuentras frente a un camino nuevo en tu vida amorosa que te ayudará a pasar por alto las vicisitudes que sufriste en relaciones que no funcionaron y te pone en la mejor disposición emocional para disfrutar el presente. No se te ocurra pensar que porque algo salió mal en el pasado ahora será igual porque cada encuentro es diferente, cada momento único, no lo olvides, capricorniano.