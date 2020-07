Capricornio – Jueves 16 de julio de 2020: una experiencia sentimental que no te debes perder

Superarás esos escollos que te estaban impidiendo alcanzar tus metas, capricornianos, y hoy jueves con el ciclo nueve y el equilibrio dinámico de planetas en tu horóscopo, esas cuestiones que hasta ahora estaban algo confusas o no habías acabado de entender.

Recuerda que estos serán los últimos per´ríodos de Saturno en retronó y tprnto comenzarás una nueva etapa ya sin el retono de Satturno, y por tanto desde ahora debes irte preparando para la renovación, lo mejor, lo que pensaste no se iba a solucionar, pero que felizmente se resuelve de una manera expedita y directa.

Amor

Estás en un tono altamente posesivo en este día y tus preguntas e insinuaciones podrían crear sospechas y situaciones difíciles ya que la energía retrógrada de tu regente en tu signo crea cierta inestabilidad emocional a tu alrededor. No te dejes llevar por celos ni por los cambios de carácter, aplica tu intuición, pero únela a tu experiencia en cuestiones del corazón.



Salud

Hay una buena onda ambiental para los capricornianos que padecen de trastornos asociados con las glándulas tiroides o con otros problemas de origen endocrino. Buen tiempo para las mujeres que han entrado en la menopausia pues se alivian sus molestias con la influencia positiva de Urano en el elemento tierra.



Trabajo

Se abren nuevos caminos laborales frente a ti. Es hora de mirar con más detenimiento tu situación de trabajo. Si estás haciendo algo que no te agrada y la remuneración económica que estás recibiendo no te satisface habrá llegado la hora de empezar a explorar otras alternativas laborales. Insiste y lo lograrás.