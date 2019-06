Capricornio – Domingo 9 de junio de 2019: una etapa de recuerdos y nostalgias

Es momento de abrirse a lo nuevo, a la realidad, a las cosas que te llegan sin pedir. El amor está en todas partes, pero si te vuelves demasiado exigente y detallista podrías estar alejando una hermosa posibilidad de vivir intensamente tu dicha. No esperes más de lo que la otra persona puede brindarte.

A veces tu actitud tiende a ser muy posesiva y hasta celosa lo cual causa problemas en tu relación. Deja fluir más la vida y no te dejes llevar por esos impulsos. Por otra parte sepulta en el olvido esos recuerdos que te entristecen, no vale la pena.

Amor Estarás viviendo una nueva etapa sentimental a partir de estos próximos días de este ciclo astral tan rico en eventos cósmicos, como el plenilunio del 17 y el solsticio del 21. Sin embargo, hoy domingo tiendes a la nostalgia recordando a quien no está a tu lado. Es hora de erguirse y superar esos sentimientos que tienden a entristecerte. Respiras hondo, mira hacia adelante ¡la vida sigue!

Dinero y fortuna

Para triunfar descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Tú, como capricorniano, sabes hacer dinero, lo que pasa es que muchas veces tus proyectos quedan en suspenso porque no los pones a funcionar, ahora todo eso debe cambiar.