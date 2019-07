Capricornio – Domingo 7 de julio de 2019: vete preparando para lo insólito e inesperado

Tu creatividad en cuestiones sentimentales es muy alta y lograrás vencer obstáculos y dificultades si no das rienda suelta a tus emociones y controlas tus expresiones para no cometer indiscreciones. Hoy domingo hay aspectos planetarios relevantes en tu horóscopo que te vuelven muy seguro de ti mismo y aumentan tu autoconfianza y posibilidad de lograr lo que desees con solo poner a funcionar tu voluntad.

Amor Lo que esperabas se materializa, pero recuerda que muchas veces has perdido una buena oportunidad por adelantarte a los acontecimientos, deja que el agua tome su nivel antes de actuar motivado por una emoción o impulso momentáneo, capricorniano.

Salud Los aspectos planetarios que están coincidiendo en tu horóscopo son positivos y logras mejoras notables en tu salud, particularmente si has estado padeciendo de trastornos asociados con la región torácica, los pulmones, bronquios y corazón.

Trabajo En estos próximos días deberás ser muy cuidadoso a la hora de entregar tus trabajos, revisarlos bien ya que hay tendencia a omitir detalles, pasar por alto errores y equivocarte en algo que siempre has hecho bien, pero que ahora, por estar de prisa, no lo completas a tiempo.



Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, también con Cáncer y Piscis.

La relación más tensa: evita discusiones con Aries y Leo.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con signos de tierra y de agua, aunque también hay armonía con Géminis, aunque sea de aire y con Cáncer que es tu opuesto.

Si estás soltero o soltera: si alguien no quiere estar a tu lado no insistas, el amor no se impone ni se exige.