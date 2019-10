Capricornio – Domingo 6 de octubre de 2019: tu actitud positiva atraerá la felicidad

No pienses más si tienes o no tienes dinero o una relación amorosa y ¡celebra la vida! Esta actitud atraerá buenas vibraciones hacia ti y contribuirá a mejorar notablemente tu situación actual dando un salto cualitativo hacia adelante en todos los diferentes planos de tu vida.



Amor

Ten cuidado con eso de “el amor es ciego”. No empieces a adornar a una persona recientemente conocida con atributos y cualidades que no tiene porque al despertar de tu ilusión podrías percatarte de tu error. Acepta a las personas como son, y no como tú quisieras que fueran.