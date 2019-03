Capricornio – Domingo 31 de marzo de 2019: tu actitud positiva atraerá la felicidad

El tono entusiasta y alegre que ahora te está envolviendo era lo que más necesitabas para alejar de tu horizonte sentimental esos toques de pesimismo saturnino que en algunas ocasiones te ha impedido disfrutar la felicidad. No pienses más si tienes o no tienes dinero o una relación amorosa y disfruta la vida.



Amor

No empieces a adornar a una persona recientemente conocida con atributos y cualidades que no tiene porque al despertar de tu ilusión podrías percatarte de tu error. Acepta a las personas como son, y no como tú quisieras que fueran.