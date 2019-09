Capricornio – Domingo 29 de septiembre de 2019: escucharás noticias que te satisfarán

Debido a las tres cuadraturas que tu regente Saturno está haciendo este domingo, con el Sol, Venus y la Luna podrías sentirte herido por un rumor infundado o chisme que llegue a tus oídos. No les prestes atención ya que no vale la pena. Para ser feliz solamente necesitas concentrarte en tu presente, y vivir a plenitud.

La posición o aspecto de 90 grados con la Luna te sensibiliza mucho. Estás muy susceptible y cualquier cosa que te diga tu pareja podrías interpretarla mal. No tomes tu realidad objetiva tan en serio y serás más feliz pues paradójicamente la vida es un asunto muy serio para ser tomado en serio.

Amor Cuando algo te parezca inalcanzable no te des por vencido porque la materia prima de la felicidad está encerrada en tus sueños y si puedes soñar, puedes llegar donde quieras llegar en el amor lo cual comprobarás en este próximo mes de octubre a punto de comenzar.

Salud

Si tomas medidas y no te extralimitas en tus actividades diarias lograrás reponer tus energías y mantener un nivel de salud aceptable. Aunque no te sientas del todo bien, no te des por vencido y continúa esforzándote. Pronto te recuperarás.