Capricornio - Domingo 20 de septiembre del 2020: tu éxito será frecuente si lo pides con fuerza

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 13%.

Signo de influencia: Escorpión.

Carta del Tarot: La Luna de frente.

No se trata de pensar en magia, sino en espiritualidad, es decir que encuentras en el pensamiento continuo el poder de atraer lo que deseas. El éxito que has estado pidiendo, ha tenido un plazo largo, pues consideras que algo estás haciendo mal como para no mejorar tus días.

Pronóstico del día: es visible la energía lunar para ti, como aliada de tu camino, presientes que es un buen día para dar pasos certeros hacia tus deseos. Tendrás la oportunidad de sentirte victorioso, pues has estado pensando, cómo mejorar tus días sin necesidad de mantenerte atado a rutinas.





AMOR

Como buen signo de tierra, te cuesta trabajo dejar ir a las personas, tus apegos son demasiado severos y provocan cambios de ánimo inestables en tu persona. No tienes una personalidad fácil, te cuesta a veces adaptarte a las comunidades o a quienes se encuentren a tu alrededor. Consideras a esas personas hipócritas y sin valor. Recuerda que no debes generalizar, pues podrías llevarte una sorpresa non grata.

SALUD

Hay un cansancio severo en brazos y piernas, quizá tenga que ver con tus actividades diarias, o probablemente debas atender un problema de tensión muscular. Te enfocas entonces en un fisioterapeuta, pues tiene el conocimiento para ayudar a mejorar tus malestares.

DINERO

El dinero no siempre te preocupa a pesar de que sientas que o fluye como es debido, te mantienes en cambios tan constantes que te impide seguir una línea para recibir lo que realmente mereces. Por otro lado quieres enfocarte en lo que otros hacen, para quizá tener una clave de lo que sería mejor para ti. No siempre tendrás momentos de fortuna y el enfocarte demasiado en lo que otros hagan, no te hará experto.





TRABAJO

Pondrás a prueba tus habilidades como creativo, sin importar a lo que te dediques, habrá personas que quieran ofrecerte un puesto, que utilice tu imaginación. Para poder ejercer lo anterior, tendrás que ser más intuitivo, recuerda que si te lo ofrecen es porque te consideran capaz de que podrás con ello.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY DOMINGO

Si te encuentras en pareja : de un momento a otro, tu pareja y tú, coinciden en que quieren tener momentos de adrenalina fuertes, por eso buscarán hacer actividades de deporte extremo.

Si estás soltero : no te arrepientas de las decisiones que tomaste para permanecer con alguien que no te hacía caso, seguro con el tiempo comprenderás la lección.

Nivel de energía sexual : moderado.

COMPATIBILIDADES

Amor: Sagitario o signos de fuego.

Amistad: Libra o signos de aire.

Laboral: Leo o signos de fuego.

Nivel de tolerancia : moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : es mejor mantener tu distancia de un Géminis.