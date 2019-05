Capricornio – Domingo 19 de mayo de 2019: terminan las dudas, sabes lo que quieres

Amor Estás en un ciclo importante en el que piensas ponerle punto final a una relación que no te conviene. No te precipites aún a tomar una decisión definitiva hasta que haya un paisaje astral más favorable para la toma de resoluciones de índole sentimental.

Trabajo

No te enojes ni alteres si un trabajo no se desenvuelve como esperas o si no te dan lo que pediste. Cada cosa tiene su tiempo y en estos momentos lo mejor para ti es cumplir de manera adecuada con tu empleo actual y no desanimarte por nada.