Capricornio – Domingo 13 de octubre de 2019: plenilunio, tu mundo interior se enriquece

La Luna en la fase del plenilunio trae buenas vibraciones en tu entorno durante este ciclo de sextil planetario. Un amigo que está tratando de independizarse económicamente te comunica sus planes y de manera indirecta te invita a asociarte con él. Espera hasta tener más información, pero no cierres las puertas a esa posibilidad económica.



Amor

Todo lo insólito puede suceder en este día en tu vida amorosa bajo el efluvio de la Luna en plenilunio y dos sextiles planetarios uno de ellos, muy auspicioso, entre Neptuno y Mercurio. Quien menos espera te pide que seas su pareja y esta declaración asombrosa te puede tomar totalmente desprevenido. Sin embargo, no te vayas a cerrar las puertas porque no te conviene si piensas dejar un empleo por otro que no está seguro, siempre debes dejar el camino abierto para el regreso.