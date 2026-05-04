Capricornio Capricornio, horóscopo del lunes 4 de mayo de 2026: comparte inquietudes para aliviar estrés Explora nuevos caminos en tu vida profesional y comparte tus decisiones con tus seres queridos para evitar el estrés y fomentar el apoyo emocional.

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Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Capricornio , según nos indica tu horóscopo, los nuevos caminos profesionales te llaman a la puerta, pero ten cuidado: el estrés y la ansiedad acechan; compartir tus decisiones con tu pareja y familia será el faro que te guíe en este laberinto de incertidumbres y oportunidades, convirtiendo cada paso en una elección clave para tu futuro.

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Pronóstico del día

Compartir tus inquietudes con un ser querido puede ser una excelente manera de aliviar el estrés; considera organizar una charla sincera o disfrutar de una actividad juntos para fortalecer ese lazo y tomar decisiones más claras.

Salud

Permítete un momento de calma en medio de la tormenta de decisiones, como un faro que guía a un barco en la noche. Respira profundamente y busca un refugio en la naturaleza; el contacto con el aire fresco y el canto de los pájaros aliviará tus tensiones y te dará claridad emocional. Comunicarte con tus seres queridos durante este proceso puede ser el ancla que necesitas para navegar con serenidad.

Amor

Comparte tus pensamientos y decisiones con tu pareja, ya que la comunicación abierta fortalecerá su relación. Este es un buen momento para construir un espacio de confianza y apoyo mutuo, donde ambos puedan crecer juntos en su camino afectivo. Recuerda que huir de situaciones estresantes también te permitirá disfrutar más de los momentos compartidos.

Trabajo

Es un día propicio para reflexionar sobre nuevas direcciones en tu vida profesional. Sin embargo, es crucial que evites cualquier situación que pueda generar estrés y ansiedad, priorizando así tu bienestar. Comparte tus decisiones con tu pareja y tu familia; este apoyo emocional puede ser clave para avanzar con confianza en tu camino laboral.

Dinero

Es un día en el que es esencial revisar tus finanzas y ser prudente en tus decisiones económicas. Evita la tentación de realizar gastos innecesarios y prioriza una gestión responsable de tu dinero. Compartir tus planes financieros con seres cercanos puede aportarte claridad y apoyo en este proceso de organización y toma de decisiones.

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Predicción de pareja

Considera dedicar un tiempo a planificar una actividad especial con tu pareja que fomente la conexión emocional. Hacer algo juntos, como una cena romántica o una caminata por un lugar significativo, puede abrir un espacio para la conversación y fortalecer los lazos entre ambos. Si estás soltero, intenta no cerrar las puertas a nuevas oportunidades; un encuentro casual podría sorprenderte y abrir un camino hacia un nuevo romance.

Reflexión

Procura ordenar tus prioridades y establecer metas realistas; un paso a la vez te llevará más lejos de lo que imaginas. No te apresures a dar respuestas inmediatas: contempla todas las opciones y confía en tu intuición. Un pequeño cambio de rutina te ayudará a recuperar el equilibrio y a ver con claridad lo que de verdad deseas. Rodéate de personas que te inspiren y recuerda celebrar cada avance, porque será señal de que vas en la dirección correcta.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.