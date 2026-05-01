Capricornio Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 1 de mayo de 2026: Capricornio, buen momento para viajes Hoy es un gran día para los escorpianos y capricornianos; la micro luna llena inspira intenciones y reflexión sobre objetivos y cambios.

Video Horóscopos Capricornio 1 de Mayo 2026

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Capricornio, según nos indica tu horóscopo, con la micro luna llena en Escorpión brillando intensamente a las 11:22, este es un momento propicio para que reflexiones sobre tus deseos más profundos, tomes decisiones audaces sobre viajes o cambios en tu hogar y recuerdes que en cada paso que das, el universo te devuelve lo que ofreces.

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Capricornio: Potencia tus intenciones y transforma tu hogar

Hoy, la micro luna llena en Escorpio invita a los capricornianos a reflexionar sobre sus deseos y objetivos. Esta energía astrológica sugiere un momento propicio para realizar cambios significativos en tu vida, como mudanzas o remodelaciones en tu hogar. A lo largo del día, es posible que surjan oportunidades para dialogar contigo mismo y clarificar tus metas. Aprovecha este tiempo para depurar apegos y crear un entorno que te inspire. Recuerda que lo que das, regresa a ti. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Viajes

Cambios de hogar

Remodelaciones

Reflexión personal

Definición de objetivos

La energía de hoy te brinda la oportunidad de avanzar hacia tus metas con claridad y determinación, permitiendo que tus emociones te guíen en el proceso de transformación personal. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.