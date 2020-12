Cáncer - Sábado 19 de diciembre del 2020: te tocaría mantenerte como espectador

Organizarías tu vida de tal manera que ahora todo lo que se presente frente a ti, sería lo ideal como para compartir lo que has experimentado con la finalidad de que otros aprendan de dicha experiencia. Ahora tendrías el presentimiento de que la Luna creciente, te llevaría a las personas correctas para que puedas mostrar dicho conocimiento.

Pronóstico del día : es momento de cambiar de rumbo, posiblemente hayas estado durante mucho tiempo en un mismo lugar y con las mismas personas. Limpiarías tu energía de aquellos malos pensamientos que no habrían sido considerados necesarios.

AMOR Dejarías de insistir en que debes ver a una persona que no quiere ni tiene la intención de recibirte con la mejor de las energías. Podrías saber que es momento para cambiar de energía y comenzarte a sentir en repentino cambio.

Pareciera ser que no hay razonamiento para dejar de verla, pero ahora es momento de dejar de preguntarte si más adelante estaría o no contigo. Continuarías tu andar del amor con la energía de la Luna creciente que te liberaría de la ansiedad.

SALUD Dejarías pasar tus miedos al momento de darte cuenta que las cosas comienzan a sentirse en mejoría. Por ello, podrías comenzar a cambiar tus hábitos en todos los sentidos posibles, para no sentirte desconcertado después, por no haberte cuidado como es debido.

No te mantengas en inconsistencia, posiblemente tendrías a la mano una oportunidad para organizarte económicamente y por consecuencia dejar que tu dinero, viniera de pronto de todo lo que has sembrado. El número ocho hace regencia para ayudarte a discernir entre lo que esta en bienestar y lo que no para ti.