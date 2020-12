Cáncer - Miércoles 9 de diciembre del 2020: si pasas una prueba este día, abandonarías las malas caras

Reestructurarías un par de cosas en tu entorno para darte cuenta que tienes a la mano, las condiciones necesarias, para hacer que todo se ponga frente a ti como has querido en realidad. Siempre habrías dicho que te cuesta trabajo, mantenerte en calma. Por ello la Luna confabularía favorablemente para que pases dichas rachas oscuras.

Se ha mantenido tu energía de forma estable a pesar de que en algunas ocasiones sientas que no logras avanzar correctamente.

Pronóstico del día : recaes con constancia en inquietudes, pues no te ha quedado claro que a veces dar una segunda oportunidad, genera riesgos elevados que no solo atentan contra tu salud emocional.

Las cosas pueden salirse de control, cuando comienzas a sentir que ya no tienes la misma confianza de antes con nadie. Ahora te mantendrías sin estrés, bajo la regencia de la conjunción entre el Sol y Mercurio.

AMOR Comienzas a percatarte de todo lo bueno que tienes a tu alrededor, en cuanto a relaciones personales se refiere, piensas que en realidad, has tenido pocas oportunidades de valorarlo.

SALUD Probablemente te has sentido debilitado de pronto, no serás el mismo de antes a partir de este momento, pues encuentras refugio en la salud para mantener tu alma, cuerpo y mente conectados.

DINERO Y FORTUNA

Tienes la destreza necesaria como para hacer que tu dinero crezca como la espuma, no tienes a veces la confianza en otros, porque has tenido experiencia suficiente como para corroborar que tienes una perspectiva diferente sobre lo que quieres, situación que no es propicia para los demás. El número siete del día, te mantendría en buen éxito y fortuna hoy.