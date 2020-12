Cáncer - Jueves 10 de diciembre del 2020: por fin decides ser más responsable que antes

Que no te cueste trabajo expresarte, ahora es mejor poder ser más sincero, honesto y directo hacia quienes no te habrían hablado como tu lo pretendes.

Todo se alinearía para que tengas las herramientas correctas a tu paso y concilies o te alejes de quienes no tienen más sentido en tu vida.

Habrías salido de desventajas que profundamente te hicieran sentir que no lograrías un objetivo. Ahora es momento de pensar que eres un ganador nato para que ningún mal pensamiento te haga sentir lo contrario. Por ello el tránsito de Libra a Escorpión, significaría una buena energía.

Pronóstico del día: sentirte líder no siempre te haría hacer lo que te gusta. Por ello enfócate de la mejor manera en no inmiscuir a quien no corresponde sobre tu propia responsabilidad, muchas críticas surgirán por las decisiones que tomes, pero con el trígono entre Mercurio y Marte, podrías garantizar para ti mismo, la victoria.