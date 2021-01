Cáncer - Domingo 17 de enero del 2021: realizarías acciones que te generan seguridad

A pesar de que realmente no parezca, de pronto la inseguridad te podría invadir ante algunos cambios inesperados en tu día que no contemplabas venir. Por ello es que conectas con Piscis como signo de agua para poder tener más seguridad sobre lo que emprendes y dejar que todo simplemente se acomode para que resuelvas.

En el mejor sentido de la palabra, todo sería mucho más sencillo para ti en ese día. Quizá al hablarle a una persona que por orgullo no contactaste antes, te liberas de la energía que realmente te tenía en un bloqueo que sin necesidad te habría puesto de cabeza. Es la Luna creciente la que se asume como correspondiente a mover todas esas piedras en el camino.

Pronóstico del día : por ahora considerarías pasar un mejor tiempo con tu familia para que no te llenes de incertidumbre por cómo han pasado la crisis evidente. Con el trígono entre Venus y Urano, simplemente tomarías las medidas correctas para no ponerse en riesgo y verse lo antes posible.

AMOR

Le harías una fiesta al amor, pues posiblemente tu pareja se haya portado lo suficientemente grata contigo. Pero no te sientas en una zona de confort, de pronto es necesario que le hagas saber lo importante que es para ti y así no dejar a la deriva los detalles. Con la Luna creciente tendrías la oportunidad de no olvidarte de ello.